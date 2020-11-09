Педагог музыкально-хоровой школы победила на конкурсе «Таланты России»

Педагог Детской музыкально-хоровой школы из столицы Карелии стала победителем сразу двух конкурсов «Таланты России», сообщает администрация Петрозаводска.

Преподаватель фортепиано Валентина Боровская – победитель Десятого всероссийского и Десятого международного конкурсов «Таланты России», прошедших в конце октября в Москве. Представленное ею иллюстрированное издание «Музыкальная страна» по итогам презентации получило высший оценочный балл жюри – 10 из 10 возможных.

Книга повествует об одноимённом образовательно-концертном, просветительском проекте, который был запущен в 2000 году преподавателями школы – Валентиной Боровской и Татьяной Елиной. В течение 20 лет «Музыкальная страна» радует жителей и гостей города концертами, конкурсами, литературно-музыкальными вечерами.

Можно с уверенностью сказать, что книга – это итог высококлассной работы всего коллектива Детской музыкально-хоровой школы, показывающего на каждом мероприятии профессиональную подготовку учащихся, великолепный уровень организации, менеджерские навыки, фантазию и талант. Особое внимание уделено творческим связям ДМХШ с учреждениями, коллективами и деятелями культуры Республики Карелия,

- отмечают участники проекта.

Конкурсная работа Валентины Боровской была заявлена в номинации «Педагогические идеи и технологии» сразу на двух уровнях – международном и всероссийском. По решению жюри она получила два диплома Победителя I степени.

Фото с сайта администрации Петрозаводска