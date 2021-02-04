Павильон «хлеба карелии» ждет за подарками

Февраль - месяц, который так любят влюбленные, ведь именно в феврале отмечается праздник всех влюбленных - День святого Валентина! А вслед за ним идут праздники, в которые мужчины и женщины снова поздравляют друг друга - это День защитника Отечества и международный женский день. И, конечно же, остро встает вопрос подарков своим любимым и близким.

В павильоне «Хлеба Карелии» на Карла Маркса, 12, вы найдете не только свежий хлеб от карельского производителя. Ассортимент павильона очень широк. Это и традиционные сувениры из Карелии, такие как фигурки, украшения и элементы декора из шунгита и карельской березы, а также шунгитовая косметика; это и Иван-чай, и рыбные консервы карельского производства, и карельский мед, и разнообразные сладости, и, конечно же, продукция хлебозаводов Карелии.

И среди такого богатого выбора вы обязательно найдете приятный подарок для своей половинки ко Дню святого Валентина, сувенир ко Дню защитника Отечества, который не оставит равнодушным даже самого сурового мужчину, или сюрприз, который растопит сердце любой женщины в самый женский праздник - 8 марта.

Но и это еще не все! В холодные карельские зимние дни, когда погода меняется чаще, чем девичье настроение, в павильоне всегда рады согреть вас чашечкой горячего кофе с пирожком, пирожным или любой другой сладостью на ваш выбор и вкус. Широкий ассортимент удовлетворит самого привередливого сладкоежку.

А либеральность цен вас приятно удивит, ведь «Хлеба Карелии» — не туристическая сувенирная лавка, как может показаться на первый взгляд, а небольшой уютный павильон, созданный в первую очередь для того, чтобы продукция карельского производителя нашла своего карельского же потребителя. «Это все свое, родное» - как сказано в знаменитом стихотворении. Цены рассчитаны именно на вас, дорогие земляки, и не на туристический, а на обычный семейный бюджет.

Павильон открыт ежедневно на проспекте Карла Маркса, 12, напротив Национального театра Карелии, с 10:00 до 19:00.

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