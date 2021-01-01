Павильон «Хлеба Карелии» ждет своих покупателей в новогодние каникулы

Хлеб - это продукт первой необходимости, без него не обходится ни одно застолье, и трудно представить себе дом, в котором не едят хлеб. В России без хлеба едва ли обходилось хоть одно серьезное предприятие. Даже в русско - турецкой войне наступление наших соотечественников потерпело неудачу только из-за того, что у солдат не осталось муки для изготовления хлеба! Ну а новогодний стол тем более без хлеба никак не обойдется.

Но в павильоне «Хлеба Карелии» на Карла Маркса, 1, вы найдете не только свежий хлеб от карельского производителя. Ассортимент павильона очень широк. Это и традиционные сувениры из Карелии, такие как фигурки, украшения и элементы декора из шунгита и карельской березы, а также шунгитовая косметика; это и Иван-чай, и рыбные консервы карельского производства, и карельский мед, и разнообразные сладости, и, конечно же, продукция хлебозаводов Карелии. Даже если идеи для новогодних подарков иссякли — наши специалисты помогут вам с выбором и упаковкой вкусного, необычного и оригинального подарка к новому году.

Но и это еще не все! В холодные карельские зимние дни, когда погода меняется чаще, чем девичье настроение, в павильоне всегда рады согреть вас чашечкой горячего кофе с пирожком, пирожным или любой другой сладостью на ваш выбор и вкус. Широкий ассортимент удовлетворит самого привередливого сладкоежку.

А либеральность наших цен вас приятно удивит, ведь «Хлеба Карелии» — не туристическая сувенирная лавка, как может показаться на первый взгляд, а небольшой уютный павильон, созданный в первую очередь для того, чтобы продукция карельского производителя нашла своего карельского же потребителя. «Это все свое, родное» - как сказано в знаменитом стихотворении. Наши цены рассчитаны именно на вас, дорогие земляки, и не на туристический, а на обычный семейный бюджет.

Павильон открыт ежедневно на проспекте Карла Маркса, 12, напротив Национального театра Карелии, с 10:00 до 19:00. Счастья и здоровья всем в наступающем году!

На правах рекламы.