Патриарх Кирилл предложил ограничить посещение Соловков

20 августа патриарх Кирилл прибыл на Соловки, где осмотрел реставрируемые объекты Спасо-Преображенского монастыря и провёл рабочую встречу по вопросам развития Соловецкого архипелага, сообщает газета "Деловой Петербург".



Осмотрев монастырь, глава РПЦ подчеркнул, что "на повестке – приведение архипелага в состояние, соответствующее славе Соловков — великой русской обители".

"Многие изменения, которые произошли на архипелаге за последний год, радуют. Прежде всего это касается проведенных работ по реконструкции взлётно-посадочной полосы. Безусловно, аэропорт должен быть современным и комфортным",

— прокомментировал предстоятель РПЦ ход реконструкции аэропорта Соловков.

При этом, по его словам, "необходимо чёткое понимание: режим посещения Соловков должен отличаться от режима посещения других популярных у туристов мест". "Мы должны сформировать его таким образом, чтобы он не наносил вреда экологии архипелага, его историческому содержанию", — заявил патриарх Кирилл.

Председатель Совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Михаил Фрадков отметил, что "вопросы поведения туристов и паломников", как и вопросы сохранения экологии, межевания земельных участков и проведения ремонтных работ на любых объектах архипелага "должны быть вписаны в концепцию его развития".

Соловецкий архипелаг – популярное место для паломников и туристов. Административно Соловки принадлежат Архангельской области, но добираться до него удобнее со стороны Карелии. В связи с пандемией коронавируса архипелаг был закрыт для посещения с 24 апреля по 14 июля. Для туристов посещение Соловков теперь возможно со справкой об отсутствии COVID-19, наличие которой будут проверять транспортные организации, гостиницы и иные средства размещения. На территории Соловецкого сельского поселения также ввели обязательный масочный режим в общественных местах (соблюдение которого хорошо видно на фото).