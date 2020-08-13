13 августа 2020, 07:58
Парфенчиков пообещал, что Кочкома станет трассой европейского уровня
Глава республики сообщил, что Росавтодор готовит проектно-сметную документацию новой федеральной дороги
Дорогу Кочкома-Госграница ожидает ремонт. Об этом в комментариях на своей странице, отвечая на вопросы подписчиков, сообщил губернатор. Правда, не называя конкретных сроков ремонта трассы, переданной в федеральную собственность.
«Хорошую дорогу нельзя сделать быстро, особенно на такие расстояния», - констатировал руководитель Карелии.
Артур Парфенчиков также написал, что дорогу достаточно быстро передали в федеральную собственность. В настоящее время, по словам главы, Росавтодор готовит проектно-сметную документацию новой федеральной дороги.
«Это будет действительно отличная трасса европейского уровня. Очень надеемся, что масштабные работы начнутся уже в следующем году», - добавил глава.