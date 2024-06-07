Отрасль здравоохранения в Карелии ждет цифровизация

7 июня 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума Правительство Республики Карелии и «Ростелеком» заключили соглашение о взаимодействии в сфере здравоохранения. Подписи под документом поставили вице-президент «Ростелекома» Александр Логинов и Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Стороны закрепили намерение развивать цифровые сервисы в сфере здравоохранения, а также обсудили возможность запуска в Карелии пилотного проекта по внедрению интеллектуальных сервисов в систему доступного медицинского обслуживания.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков отметил:

Сфера здравоохранения требует постоянного развития и модернизации. Здесь мы всегда открыты для новых предложений, которые направлены на повышение качества оказания медицинских услуг и их доступности для жителей республики, - отметил глава Карелии. - Мы благодарны нашим партнерам, компании «Ростелеком» за очередной шаг в цифровизации отрасли.

Александр Логинов, вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» сказал:

Соглашение между регионом и «Ростелекомом» подчеркивает наши намерения и дальше совместно работать над цифровым развитием Карелии, в том числе в области здравоохранения. Чем более развитой будет единая медицинская система, тем более эффективным будет взаимодействие между ее ключевыми участниками — врачами и пациентами. В Карелии уже есть успешные проекты по использованию ИТ-решений в этой сфере, мы планируем объединить накопленный опыт, что позволит создать усовершенствованную цифровую платформу для отрасли.

Карельский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Республики Карелия. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»). Карельский филиал ПАО «Ростелеком» обслуживает более 69 тыс. абонентов телефонии, свыше 56 тыс. пользователей Интернет, более 27 тыс. абонентов «Интерактивного ТВ».

ПАО «Ростелеком» —интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.