На первом свидании не потребуется отрицательный тест на COVID-19

Треть опрошенных готовы потратить на подарок о 1000 до 3000 рублей. При этом пандемия не изменила взглядов россиян на первое свидание – online встречам влюбленные предпочтут кафе и прогулки на свежем воздухе. Таковы результаты опроса* об отношении россиян, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» к Дню святого Валентина (Дню всех влюбленных) 14 февраля.

44% опрошенных планируют отметить День святого Валентина и подарить подарок любимому человеку. Больше всего поклонников этого праздника в Москве и Московской области, а также на Урале (по 49%), меньше всего на Северном Кавказе (33%). Для сравнения, в прошлом году праздновать День всех влюбленных собирались лишь 19% россиян. Люди явно соскучились по праздникам за время пандемии.

Поздравят свою половинку, но не будут отмечать сам праздник 28% россиян. При этом не собираются отмечать День святого Валентина принципиально, как чуждый нам праздник, 15% респондентов (в прошлом году доля категорических противников этого праздника была почти вдвое выше – 29%). У 9% нет человека, с которым можно было бы отпраздновать День святого Валентина.

Лишь 12% не подарят в этот день любимым ничего. Еще 14% считают достаточным подарком свою любовь, а 3% ограничатся «валентинкой». При этом 15% готовы потратить на подарок до 1000 рублей, 30% - до 3000 рублей, 17% - свыше 3000 рублей. В целом россияне готовы раскошелиться на подарки любимым в этом году сильнее, чем в 2021-м. Для сравнения, в прошлом году потратить на подарки до 3000 рублей были готовы лишь 17%, а свыше 3000 - 12% опрошенных.

Идеи феминизма в отношениях пока не пользуются популярностью у большинства россиян: 73% мужчин и 70% женщин полагают, что на первом свидании в кафе или ресторане должен платить мужчина. Для 16% мужчин и 13% женщин не имеет значения, кто будет оплачивать первый романтический ужин. 10% мужчин и 16% женщин считают, что расходы в таком случае должны распределяться поровну.

Лучшим местом для первого свидания 40% опрошенных считают кафе или ресторан, причем эта доля практически одинакова по всей России. 32% - за первое свидание на свежем воздухе. Чаще всего так отвечали жители Северного Кавказа (40%): климат позволяет. Для 15% место первого свидания не имеет значения. 12% выбрали лучшим местом для завязывания отношений театр, кинотеатр или поход на концерт. Проводить первое свидание дома готовы 3%, в ночном клубе или на выставке в музее по 1%. И никто не высказался за первое свидание в режиме онлайн с учетом пандемии.

Омикрон и вызванные им рекорды заражений не напугали россиян. 83% заявили, что не будут требовать от партнера отрицательный тест на COVID-19 или свидетельство о вакцинации. Из них 44% считают, что это неприлично (при этом в Северо-Западном федеральном округе так считают 55%, тогда как на Урале лишь 38%, а в Москве и Петербурге – по 39%). Еще 23% не станут требовать на первом доказательств отсутствия ковида или наличия вакцинации, потому что не боятся заболеть сами. Наконец, 16% сами имеют свидетельство о вакцинации и считают, что это позволяет им не требовать доказательств от партнера.

Доля тех, кто будет интересовать ковидным статусом партнера на первом свидании, за год, с момента аналогичного опроса, проведенного банком в 2021 году, выросла почти вдвое – с 10 до 18%. В 2022 году 11% потребуют от партнера доказательств отсутствия ковида, поскольку иначе не смогут провести свидание в кафе, ресторане, кинотеатре или театре. И еще 7% сделают это из соображений защиты здоровья.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 6-10 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.