От первого лица: «Василий Шукшин. Жил человек»

22 апреля Карельская филармония приглашает на концерт, посвященный творчеству любимого писателя (6+)

Фото предоставлено Карельской Госфилармонией

За свою жизнь Василий Шукшин написал более ста рассказов. Первые рассказы, опубликованные в конце 1950-х годов, внимания критиков и читателей не привлекли. Шукшин, который в то время учился во ВГИКе и по совету Михаила Ромма рассылал свои рассказы в журналы, был огорчён. Однако от литературной деятельности не отказывался, ведь даже поступать во ВГИК он приехал с толстой тетрадью своих рассказов. Карьера Шукшина-актёра складывалась намного успешнее: роли в фильмах «У озера», «Печки-лавочки» и «Калина красная» принесли ему мировую известность, а снятые им самим картины выдвинули Шукшина в число самых интересных режиссёров 1960-1970-х годов. Стоит отметить, что почти все фильмы он поставил по своим сценариям.

Героями рассказов Шукшина становились простые люди – столяры и водители, сторожа и кладовщики. Это те, кого он видел каждый день. Они живут так, как велит душа: не гонятся за успехом, не ищут выгоды, они искренни и непосредственны.

В рамках заключительного концерта абонемента «От первого лица» в Карельской филармонии прозвучит музыкально-литературная композиция «Василий Шукшин. Жил человек».

Исполнители: Квартет русских народных инструментов «Четыре Четверти»; художественное слово – заслуженный артист Карелии Александр Картушин.

Начало в 19:00, 6+

Действует «Пушкинская карта»

Билеты можно приобрести здесь.

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