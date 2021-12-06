06 декабря 2021, 16:27
От ложных обвинений в педофилии петербуржца спас суд
Два мужчины в Петербурге конфликтовали, один оклеветал другого
Жителю Петербурга придется год провести в колонии-поселении за оговор своего знакомого. Мужчина обвинил его в педофилии и развратных действиях, пишет «Фонтанка».
Двое петербуржцев конфликтовали, один не нашел ничего лучше, чем оклеветать другого. Причем он обвинил оппонента в совершении тяжелого и мерзкого преступления.
Сообщил в полицию, что тот стоял около детского сада и показывал его дочке половые органы, при этом мастурбировал. Естественно, предполагаемый педофил стал фигурантом уголовного дела. Но в итоге суд его полностью оправдал.
После этого правоохранители занялись клеветником. Его осудили за дачу заведомо ложных показаний о совершении особо тяжкого преступления. // Фото: Artem Maltsev/ unsplash.com