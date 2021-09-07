От 50 до 100 тысяч рублей смогут один раз получить жители Карелии

Жителям Карелии, которые решили построить собственное жилье, могут оказать господдержку. Соответствующий законопроект уже подготовили, сообщает пресс-служба правительства республики.

Согласно этому нормативному акту, однократная выплата составит 50 тысяч рублей обычным гражданам и 100 тысяч – многодетным. Эти деньги можно будет потратить на строительство своего дома площадью как минимум 70 квадратных метров.

Господдержку окажут для возмещения затрат на стройматериалы. Она будет полагаться гражданам России, постоянно проживающим в республике. Законопроект касается и объектов, которые уже начали строить.

Выплата предусмотрена для граждан, направивших в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года уведомление о планируемом строительстве и зарегистрировавших право собственности на объект индивидуального жилищного строительства с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно.

Пока что закон еще не приняли, когда именно это произойдет, в правительстве не сообщили. // Фото: Ksenia/Pexels