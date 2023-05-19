Осторожно: «Фонтаны»!

Рекреационная зона лыжной трассы «Фонтаны» и в летнее время продолжает интересовать петрозаводчан для прогулок в лесу. «Фонтаны» в Петрозаводске - это такой окультуренный дикий лес с возможностями хайкинга, скандинавского хода, велосипедных прогулок и просто лесного одиночества.

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Горожане, полюбившие пробежки на трассе, стараются этого не замечать. Но почему факт, известный всему городу, остается незамеченным для соответствующих органов – вот вопрос. (Видео)