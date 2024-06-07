Оставшийся без горячей воды мужчина решил принять душ и жутко обгорел

В Москве мужчина получил страшные ожоги, когда принимал душ. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, горожанин из-за отключения остался без горячей воды. Он включил водонагреватель и отправился мыться. Произошло короткое замыкание, и прибор загорелся. Огонь перекинулся на полотенца и другие вещи.

В результате инцидента 55-летний москвич получил ожоги головы, лица, рук и ног. Мужчина был госпитализирован. // Фото: unsplash.com / Kevin Baquerizo