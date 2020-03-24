Ошейник оленя на севере Карелии напугал ученых

Ошейник оленя в заповеднике Костомукши перестал подавать сигналы и ученые отправились на поиски животного, сообщает паблик заповедника «Костомукшский».

Олени на севере Карелии находятся под неусыпным контролем ученых, которые изучают пути миграции животных по территории Финляндии и Карелии, для чего некоторые особи помечены специальными ошейниками с gps-передатчиками и радиометками.

Все передвижения животного отслеживает Лесная служба Финляндии. Если местоположение маячка животного на ошейнике в течение суток не меняется, то ученые предполагают нападение хищников или браконьеров, может замирание маяка случиться и в силу разрядки аккумулятора: тогда ошейник отстёгивается сам по себе.





Не так давно финские партнеры сообщили коллегам из заповедника об одном «остановившемся» ошейнике, сообщили координаты.

Как пишет паблик, на поиски выехал старший научный сотрудник заповедника Юрий Красовский.

«Добирался долго: сначала на машине, потом – на снегоходе. Искать ошейник пришлось полтора часа. В какой-то момент казалось, что сделать это нереально и придётся вернуться сюда после того, как растает снег. Но удача улыбнулась, и ошейник был найден – правда, в 10 метрах от места, определённого координатами GPS. И хорошая новость – это оказался ошейник с севшим аккумулятором, то есть олениха, которая его носила, жива-здорова»,

- пишется в сообщении.