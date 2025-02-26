26 февраля 2025, 06:30
Погода

Осадки в виде мокрого снега возможны сегодня в Карелии

До плюс 3 градусов обещают синоптики в республике 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +1, +3°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -2, +3°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-2, пасмурно, снег.

В Сегеже -1-4, облачно.

В Сортавале -1+1, облачно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»

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