Оружейники взяли «Кубок народного единства» в Вологде

Турнир по флаг-футболу «Кубок народного единства» прошел на длинных ноябрьских выходных в Вологде.

За победу боролись команды из Вологды, Череповца, Петербурга и Петрозаводска. После серии побед в финале оказались оружейники. На поле они встретились с соперниками из Вологодского госуниверситета.

В напряженном финале карельские спортсмены на последних минутах буквально вырвали победу. Встреча завершилась со счетом 13:12 в их пользу.

«Карельские оружейники» 5 игр - 5 побед. Золото турнира уезжает в Петрозаводск», - поделился впечатлениями президент федерации американского футбола в Карелии Юрий Кушнир. // фото VK-сообщество «Спорт-норма жизни Карелия»