Организовать каток на набережной пока невозможно из-за тонкого льда

Погода пока не предоставляет возможности открыть каток на Онежской набережной. Толщину льда регулярно проверяют, но она пока недостаточная для организации массового катания. Глава Петрозаводска сообщила, что замеры продолжат.

В качестве альтернативы хотят залить каток в Губернаторском парке. Площадку под будущий каток расчистили.

«Будем ориентироваться на погоду, надеемся в ближайшее время его открыть»,

- рассказала сити-менеджер Инна Колыхматова.

Покататься на коньках горожане и гости могут на площади Кирова, у школы №11. На следующей неделе хотят открыть еще два катка – на стадионе «Вега» и у школы №35. // фото freepik.com