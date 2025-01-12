12 января 2025, 16:57
Организовать каток на набережной пока невозможно из-за тонкого льда
Стало известно, где в Петрозаводске можно покататься на коньках сейчас, и где в скором времени появятся катки
Погода пока не предоставляет возможности открыть каток на Онежской набережной. Толщину льда регулярно проверяют, но она пока недостаточная для организации массового катания. Глава Петрозаводска сообщила, что замеры продолжат.
В качестве альтернативы хотят залить каток в Губернаторском парке. Площадку под будущий каток расчистили.
«Будем ориентироваться на погоду, надеемся в ближайшее время его открыть»,
- рассказала сити-менеджер Инна Колыхматова.
Покататься на коньках горожане и гости могут на площади Кирова, у школы №11. На следующей неделе хотят открыть еще два катка – на стадионе «Вега» и у школы №35. // фото freepik.com