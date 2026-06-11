Опытный юрист рассказал, как грамотно оформить отсрочку в армию

Марат Самсонов помогает призывникам Петрозаводска и Карелии в отстаивании их прав и законных интересов

Как написал юрист Марат Самсонов на своей странице в соцсетях, тема отсрочки в армию актуальна и вызывает интерес у жителей нашей республики. Поэтому специалист решил дать советы, куда обращаться и что делать в случае, если призывнику полагается отсрочка:

"Итак, вопрос: как отсрочить призыв в армию до следующего призыва? По моему глубокому убеждению, заявительный порядок обращения в военкомат и призывную комиссию никто не отменял. Почему-то бытует мнение, что призывника вызывают в военкомат, он приходит, дальше его крутят-вертят, изучают, как муху под микроскопом, после чего выдают вердикт, какова его дальнейшая судьба. Мы с такой постановкой вопроса не согласны. У призывника есть права на те или иные отсрочки (ст. 24 Закона О Военной службе и воинской обязанности), которые он имеет право реализовывать в ходе взаимодействия с призывной комиссией.

Если у призывника есть право на отсрочку, не надо ждать, пока случится призыв, а надо заявить об этом заранее. Ваше право должно быть реализовано. Заявить можно как путем подачи соответствующей бумаги, так и путем устного обращения в адрес призывной комиссии на заседании призывной комиссии. В ряде случаев, например, студентам в ВУЗе, призывная, как правило, сама дает отсрочку, но иногда этого может и не произойти.

В случае отказа вам в праве на отсрочку, надо решение призывной комиссии обжаловать в суде или вышестоящую призывную комиссию".

Если у вас не хватает компетенции подготовить соответствующие документы, всегда поможет призывной юрист Петрозаводска.

Тел.: 63-94-71, 8 911 400 94 71

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