27 февраля 2023, 10:29
Опубликован график выплаты пенсий в марте
Выплаты через почту начнут осуществляться с 3 марта, через банки позднее
Социальный фонд по РК представил график выплаты пенсий за март.
Выплаты гражданам, которые получают пенсию на почте, начнут осуществляться с 3 марта. Те, кто получает пенсию в банке в первой и второй декаде месяца, пенсия будет перечислена 11 марта. Те, кто получает пенсию в банке в третьей декаде месяца, пенсия будет перечислена 22 марта. // фото «Петрозаводск говорит»