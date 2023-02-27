Опубликован график выплаты пенсий в марте

Социальный фонд по РК представил график выплаты пенсий за март.

Выплаты гражданам, которые получают пенсию на почте, начнут осуществляться с 3 марта. Те, кто получает пенсию в банке в первой и второй декаде месяца, пенсия будет перечислена 11 марта. Те, кто получает пенсию в банке в третьей декаде месяца, пенсия будет перечислена 22 марта. // фото «Петрозаводск говорит»