04 июня 2020, 13:12
Оползень унес в море норвежский поселок
Происшествие на мысе Кракснет засняли на видео местные жители
Фото: YouTube
Поселок на севере Норвегии в среду, 3 июня, смыло в море: виной всему оползень шириной более 600 метров. Кадрами с места происшествия поделились в соцсетях местные жители, пишет РИА Новости со ссылкой на The Local.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал: жителей успели эвакуировать с острова, некоторых пришлось вывозить с мыса на вертолете.
На территории Кракснета осталась собака. Она смогла самостоятельно выбраться на сушу.