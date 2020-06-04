04 июня 2020, 13:12
Мир

Оползень унес в море норвежский поселок

Происшествие на мысе Кракснет засняли на видео местные жители
Фото: YouTube

Поселок на севере Норвегии в среду, 3 июня, смыло в море: виной всему оползень шириной более 600 метров. Кадрами с места происшествия поделились в соцсетях местные жители, пишет РИА Новости со ссылкой на The Local.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал: жителей успели эвакуировать с острова, некоторых пришлось вывозить с мыса на вертолете.

На территории Кракснета осталась собака. Она смогла самостоятельно выбраться на сушу.

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Метки: 
Мир
Норвегия
Кракснет
оползень
новости Карелии