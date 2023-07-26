26 июля 2023, 10:20
Опасные отходы примут в четверг у петрозаводчан
Специальный контейнер будет установлен на Вытегорском шоссе
27 июля в Петрозаводске с 12:00 до 19:00 на Вытегорском шоссе будет открыт пункт приема ртутьсодержащих отходов.
О работе приемного пункта напомнили в мэрии. Горожане могут положить опасные отходы (ртутные термометры, люминесцентные лампы) в контейнер.
Лампочки и батарейки принимают в специальные емкости в магазинах электроники, строительных и торговых центрах Петрозаводска.