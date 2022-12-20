Ольга Шмаеник провела выездное рабочее совещание в поселке Шуя

Вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник побывала в Шуйском сельском поселении, осмотрела мост, подлежащий реконструкции, и прошла по пешеходному маршруту, предложенному Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики для обхода реконструируемого моста. Вместе с депутатом на место выехали представители Минтранса республики, Управления автомобильных дорог Карелии, представители ГИБДД республики, Глава Шуйского сельского поселения и другие.

Напомним, в декабре началась реконструкция моста через реку Шуя, который был построен более 60 лет назад, и его капитальный ремонт с этого времени не производился. Проектной документацией по объекту предусмотрено полное закрытие движения по мосту на весь период проведения работ, а это около двух лет. В настоящий момент по согласованию Управтодора республики с подрядной организацией пешеходный проход по старому мосту сохранен на период до 20 февраля 2023 года.

При проектировке работ по реконструкции моста Минтранс Карелии предложил жителям Шуи пешеходный маршрут протяженностью порядка 4 километров. Это вызвало беспокойство у людей, особенно маломобильных граждан и семей с детьми. Жители Шуи обеспокоены тем, как они смогут безопасно переправляться на противоположный берег реки, где располагается административный центр сельского поселения и важнейшие социальные объекты поселка: детский сад, амбулатория, почтовое отделение.

Участники совещания, пройдя по маршруту, отметили, что обходная пешеходная дорога крайне сложная, и не каждый житель Шуи сможет ее одолеть. Проход осложняют отсутствие освещения, крутые лестницы на мост трассы «Кола» и необустроенная тропа вдоль этой федеральной трассы. Был сделан вывод, что решение о создании автобусного сообщения между частями поселка, которое предлагалось ранее, самое верное.

Глава Шуйского поселения Анастасия Соколова предложила также обсудить расположение остановок для рейсовых автобусов, которые были перенесены из-за строительных работ на мосту. Активное участие в обсуждении приняли сотрудники ГИБДД, оценив ситуацию с точки зрения безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров, в том числе школьников, так как это направление затрагивает школьный маршрут. По мнению специалистов, потребуется создание разворотного кольца для автобусов, установка необходимых дорожных знаков и обустройство уличного освещения.

Для выработки конкретных решений по предоставлению транспорта, условиям и графику перевозки, подготовки автомобильного и пешего маршрутов решено провести оперативное совещание, на которое будут приглашены представители всех заинтересованных ведомств.

Ольга Шмаеник обратила особое внимание на необходимость создания безопасных и удобных условий для жителей Шуи на период строительства нового моста, а также отметила важность информационной работы с жителями поселка, которая позволит им пережить период реконструкции моста в поселении.