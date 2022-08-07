Около 600 карельских новобранцев отправятся в армию в осенний призыв

В осеннюю призывную кампанию на службу в Вооруженные силы России, другие войска и воинские формирования планируется отправить около 600 жителей Карелии. Об этом рассказал военный комиссар республики Андрей Артемьев на брифинге в правительстве республики.

Призывники на сборном пункте получат обмундирование, сухой паек на путь следования, банковские карты, на которые перечисляется денежное довольствие – две тысячи рублей, а также персональные электронные карты военнослужащего.

В связи с пандемией коронавируса призывников перед отправкой протестируют. Их доставят до места несения службы в прицепных вагонах, что позволит исключить контакты с другими пассажирами. В течение всего пути они будут носить защитные маски.

«Подобные меры позволили исключить проникновение ковида во время весеннего призыва»,

- отметил военный комиссар.

Андрей Артемьев добавил, что в настоящее время в Петрозаводске идет ремонт здания военного комиссариата на улице Антикайнена, 1, поэтому призывной пункт столицы Карелии временно переведен в республиканский сборный пункт, который располагается на улице Лизы Чайкиной, 17.