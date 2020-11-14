Один человек умер, 26 госпитализированы с внебольничной пневмонией

26 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Об этом сообщает республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2134 пациента, 87 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1936 года рождения, с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID -19 отрицательный.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

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