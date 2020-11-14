14 ноября 2020, 09:27
Один человек умер, 26 госпитализированы с внебольничной пневмонией
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19
26 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Об этом сообщает республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2134 пациента, 87 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1936 года рождения, с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID -19 отрицательный.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Изображение с сайта 365news.biz