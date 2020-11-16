Один человек умер, 16 госпитализированы с пневмонией в Карелии

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1940 года рождения, с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID -19 отрицательный, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

16 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2162 пациентов, 88 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Фото из паблика Коронавирус. Оперштаб Карелии