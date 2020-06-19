Очевидцы рассказали о гибели ребенка от удара молнии в Петербурге

Очевидцы гибели ребенка от удара молнии в Санкт-Петербурге рассказали о том, что происходило в первые минуты после инцидента. Об этом пишет «Фонтанка». Напомним, трагедия произошла на Финском заливе вечером 18 июня.

По данным издания, погибший шестилетний мальчик приехал на пляж с отцом, братом-близнецом и бабушкой. В момент происшествия папа и брат ребенка купались в заливе, а он сидел с бабушкой под зонтом.

Потом ударила сильная молния, сначала мы испугались все, потом женщина стала кричать сильно, моя подруга Дина кинулась им на помощь, мы попросили людей в машине вызвать скорую. Дина вытащила из кустов мальчика, у него был ожог на руке,

- рассказала петербурженка Марина.

Очевидцы попытались провести сердечно-легочную реанимацию пострадавшим. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть мальчика. Его бабушку отвезли в больницу.

Фото паблика «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург»