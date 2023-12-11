11 декабря 2023, 14:47
Общество

Очередную партию школьных автобусов отправили в районы Карелии

Восемь школ в республике получили новый транспорт

Новые школьные автобусы передали в районы, транспорт получили восемь школ. Об этом сообщили в правительстве региона.

- Еще одну партию – 8 новых школьных автобусов – отправили в районы республики,

- сказано в официальной информации.

Новые автобусы получили школы в Чалне, Рабочеоостровске, Найстенъярви, Пряже, Пяльме, Заозерье, Сумпосаде и Шуньге. // фото: правительство Карелии

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новости Карелии
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транспорт