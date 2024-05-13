Объявлено о планах провести реконструкцию санатория «Марциальные воды»

О масштабной реконструкции санатория «Марциальные воды» в Карелии объявил сегодня руководитель регионального Минздрава Михаил Охлопков.

В планах обновить спальные корпуса № 1, 2 и 5, а также административный корпус и столовую.

По словам Охлопкова, проведены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, обследование и обмерные работы.

Разработать проектно-сметную документацию собираются в этом году. Затем документы направят на экспертизу. // фото «Петрозаводск говорит»