13 мая 2024, 14:17
Объявлено о планах провести реконструкцию санатория «Марциальные воды»
Обновить хотят спальные корпуса, столовую и административный корпус
О масштабной реконструкции санатория «Марциальные воды» в Карелии объявил сегодня руководитель регионального Минздрава Михаил Охлопков.
В планах обновить спальные корпуса № 1, 2 и 5, а также административный корпус и столовую.
По словам Охлопкова, проведены инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, обследование и обмерные работы.
Разработать проектно-сметную документацию собираются в этом году. Затем документы направят на экспертизу. // фото «Петрозаводск говорит»