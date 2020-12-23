Объявлен прием заявок на статус резидента промпарка по камнеобработке

Промышленный технопарк «Южная промзона» начал прием заявок на получение статуса резидента парка с правом аренды производственных помещений и оборудования, сообщает Минэкономразвития Карелии.

Заявки на резидентуру принимаются по 27 декабря 2020 года включительно.

Заявитель может направить заявку с приложением всех необходимых документов на электронную почту (в выходные дни – исключительно электронной почтой): info@technopark10.ru , либо по месту нахождения технопарка: 185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Южная промзона, проезд Строителей, д. 30, административный корпус, 1 этаж, по предварительному звонку по телефонам: +7 (911) 662 39 29, +7 (911) 669 27 71.

О проекте

«Южная промзона» — это первый в России промышленный технопарк, представляющий собой уникальную площадку, обладающую современным оборудованием по переработке природного камня.

Технопарк представляет собой инфраструктурно подготовленную территорию, имеющую в наличии готовые производственные площади, склады для хранения сырья и продукции, административно-бытовой корпус.

Фото с сайта правительства Карелии