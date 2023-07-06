Новый жилой квартал появится на Пулковском шоссе

Банк «Открытие» в рамках развития стратегического партнерства с ГК «ПСК» предоставил компании новый кредитный лимит в 22 млрд руб. Средства направятся на реализацию масштабного проекта строительства среднеэтажного жилого квартала на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге.

Проект нового жилого квартала комфорт-класса «Plus Пулковский» предполагает поэтапную сдачу трех очередей строительства, первая из которых будет завершена не позднее 2026 года.

Масштабные проекты, которые реализует ГК «ПСК» в финансовом партнерстве с Банком «Открытие», изменяют наш город к лучшему. Новая кредитная линия поможет преобразить южные территории Санкт-Петербурга. Уверен, что и новые дома, и новые объекты социальной инфраструктуры, построенные с помощью средств нашего банка, будут крайне востребованы у жителей Северной столицы и других регионов страны,

– прокомментировал многомиллиардную сделку старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе.

Структура сделки со столь значительным расширением кредитного лимита требует сложной финансовой экспертизы,Мы рады развитию отношений с нашим давним финансовым партнером, банком «Открытие», в аспекте кредитных сделок с крупными суммами. Это позволит нам реализовать новый крупный проект жилого строительства,

– отметил владелец ГК «ПСК» Максим Штерн.

Жилой квартал комфорт-класса будет возведен у пересечения Пулковского и Волхонского шоссе на участке общей площадью в 24,9 га. Непосредственно под жилую застройку будет отведено 14,5 га. На них разместятся пятиэтажные жилые дома общей площадью в 137 тыс. кв. м со встроенными коммерческими помещениями площадью более 9,6 тыс кв. м. В комплекс также войдут подземный паркинг на 362 места и наземный многоуровневый паркингом на 984 места. На территории нового жилого квартала также будут построены два дошкольных образовательных учреждения на 440 мест и школа на 825 мест.