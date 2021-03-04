«НОВОЕ ЗРЕНИЕ»: объявляем скидки на женские оправы и готовые очки

На сегодняшний день Сеть Салонов Оптики «Новое зрение» является специализированной оптикой в Петрозаводске, где клиентам предоставляется возможность подобрать и купить очки, оправы, контактные линзы (в т.ч цветные линзы) самых известных мировых фирм, отремонтировать сломанные очки, изготовить очки любой сложности, получить квалифицированную консультацию врача - офтальмолога и оптометриста, пройти компьютерную диагностику зрения на новейшем оборудовании.

Приближается прекрасный весенний праздник - Международный женский день. Почему бы не рассмотреть в качестве подарка для очаровательных дам качественную оправу или красивые модные очки?

Сеть Салонов Оптики «Новое зрение» предлагает женские оправы, готовые и солнечные очки в широком ассортименте, разных брендов и моделей.

Очки – это стильный аксессуар и надежная защита глаз от ультрафиолета. Чтобы выглядеть модно и современно, важно, чтобы очки идеально подходили женщине по форме, по материалу и другим критериям.

Какую модель предпочесть? Выбрать солнцезащитные женские очки среди имеющегося ассортимента или изготовить на заказ? Помогут в решении этих вопросов эксперты оптики. Получить консультацию можно в любом из салонов сети «Новое зрение».

Адреса салонов в Петрозаводске:

- ул. Гоголя, 18,

- пр. Ленина, 12,

- Лососинское шоссе., 28

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