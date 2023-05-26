«Нова» закончила проектирование четвертого дома ЖК «Карельский»

Монолитный дом на Кукковке будет особенно интересен молодежи, считают в компании-застройщике. В чем его особенности, рассказали в компании «Нова»

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В строительной компании «Нова» сообщили о завершении этапа проектирования четвертого по счету дома в ЖК «Карельский» на Кукковке. Монолитный ЖК «Карельский» - это современное жилье комфорт-класса, собственная автономная система отопления и горячего водоснабжения у каждого дома; парковочные пространства, в том числе, подземные, с доступом из подъездов, и крытые; это кладовые за пределами квартир; колясочные и даже лапомойки для питомцев в холлах; детские и спортивные объекты.

Четвертый по счету дом рассчитан на молодых покупателей, ценящих комфорт и функциональность.

Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям наших покупателей. И запрос именно от молодых покупателей на небольшие функциональные квартиры был очень устойчивым,

- отметила руководитель отдела продаж «Новы» Анна Ануфриева.

Для того, чтобы сделать квартиры максимально удобными и функциональными, но при этом оставить площадь небольшой, застройщик переосмыслил привычные планировки.

Так, например, даже небольшие двухкомнатные квартиры евро-формата, площадью 39 кв.м. благодаря изменению геометрии комнат, становятся более просторными.

Помимо двухкомнатных квартир, в доме будут и студии, и одно--, и трехкомнатные квартиры. Часть из них – видовые.

Кукковка - отличный вариант для молодежи: до центра можно добраться пешком или на общественном транспорте, все возможности для занятий спортом – под рукой,

- считает Анна.

К тому же «Карельский» по окончании строительства также сможет похвастаться отличной инфраструктурой. Для «Новы» это второй проект комплексной застройки. Первый – «Белые ночи», с собственным катком, встроенным помещением детсада, магазинами на первых этажах монолитных домов, детскими площадками и всем тем, что нужно для комфортной жизни день за днем. «Карельский», говорят в «Нове», будет сходным по уровню.

Мы рады тому, что такой важный этап, как проектирование нового дома, завершен. И рады тому, что наша команда умеет предложить множество вариантов для всех групп покупателей: для семей с малышами, для людей зрелых, для тех, кто ценит статус, тех, кто предпочитает жить лаконично, и, конечно, для молодежи,

- отметили в компании.

В продаже на данный момент – несколько квартир в третьем по счету доме ЖК «Карельский».

Об открытии бронирования квартир в четвертом по счету доме застройщик сообщит дополнительно.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте Наш.дом.рф.

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