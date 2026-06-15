«Нова» предлагает коммерческую недвижимость на Зареке в ЖК «Державин»

Помещения – от совсем маленьких до просторных, расположены в современном жилом комплексе. Продажа уже открыта. Это – хорошая альтернатива инвестиционной квартире

Строительная компания «Нова» возводит на Зареке современный монолитный жилой комплекс «Державин». Он находится рядом с Бородинским сквером, одной из самых оживленных прогулочных зон района. В соседних кварталах – детсад и школа.

На первых этажах домов «Державина» расположились коммерческие помещения. У каждого – отдельный вход.

Поскольку квартал Пробной-Луначарского очень оживленный, здесь всегда много людей, мы создали максимальное разнообразие коммерческих помещений, которые являются выгодной альтернативой инвестиционным квартирам. Здесь отличный трафик, рядом несколько остановок общественного транспорта и, пожалуй, одна из самых больших и популярных детских площадок Зареки. Поэтому офис выдачи онлайн-магазинов, детские центры, салоны красоты, продуктовые, маленькие кофейни, булочные – все будет востребовано,

- рассказала Анна Ануфриева, руководитель отдела застройщика.

Площадь помещений – от 35 до 70 квадратных метров. На данный момент в продаже – 15 лотов. Девять расположены в первом доме (ввод в эксплуатацию – 2023 год), еще есть – во втором, который будет расположен на первой линии улицы Луначарского, что гарантирует хорошую видимость. К тому же ЖК «Державин» станет несомненной архитектурной доминантой нескольких кварталов.

Все помещения сдаются без отделки. Это дает возможность владельцам полную свободу в выборе планировки, а не только декора. А это увеличивает функциональность помещений.

Будь то приобретение помещения для ведения бизнеса или для сдачи в аренду, выбор в пользу коммерческой недвижимости от «Новы» - это оправданное решение, приносящее прибыль. Магазины, салоны и студии в домах от этого застройщика пользуются популярностью не только у новоселов, но и у жителей ближайших кварталов.

Узнать подробнее о помещениях для бизнеса от «Новы» можно по телефону отдела продаж – 594747 или в офисе на проспекте Комсомольском, 29.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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