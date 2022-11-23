Ночью в некоторых районах похолодает до -16 градусов

Практически до конца ноября погодные условия в республике будет определять антициклон, поэтому погода будет стоять пасмурная, а метеоусловия будут больше соответствовать декабрьским нормам, сообщают карельские синоптики.

По данным региональной метеослужбы, в ближайшие сутки нас ожидает переменная облачность. В отдельных районах пройдет слабый снег, на севере местами появится изморозь. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер восточных направлений 4-9 м/с. Столбик термометра ночью может опускаться до -7…-12ºС, местами до -16ºС. Днем температура воздуха составит -4…-9ºС, местами будет понижаться до -12ºС. В регионе неблагоприятных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют. //фото: pxhere.