Ночью в Карелии подморозит до минус 9 градусов

Завтра, 5 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +3, +5°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по южным районам, днем на большей части небольшие, в отдельных районах умеренные осадки, ночью на юге местами сильные в виде снега, мокрого снега. Ветер северный умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью 0, -5°С, на севере местами до -9°С, днем +2, +7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -7, днем до +3, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже ночью -2, днем до +2, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сортавале до +5, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com