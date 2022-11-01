Ночью в Карелии местами подморозит и пойдет снег

В среду в Петрозаводске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью 0, -2, днем +1,+3, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

2 ноября в Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный слабый. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью +1, -4, местами до -8, днем 0,+5.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -1, днем +2;

В Кондопоге ночью +1, днем +3;

В Медвежьегорске ночью 0, днем +2;

В Олонце ночью -1, днем +3;

В Пудоже ночью -5, днем +1;

В Сегеже ночью 0, днем +2;

В Сортавале ночью +1, днем +5;

В Суоярви ночью -1, днем +2. (фото «Петрозаводск говорит»)