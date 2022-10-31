Ночью минус, днем плюс – синоптики рассказали о погоде 1 ноября

Во вторник в Петрозаводске облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем небольшие осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег с дождем. Ветер ночью западный, юго-западный умеренный, днем юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -2, -4, днем +1,+3, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии также облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, утром и днем в большинстве районов небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, юго-западный ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха ночью -2, -7, днем 0, +5.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -1, днем +1;

В Кондопоге ночью +1, днем +3;

В Медвежьегорске ночью 0, днем +2;

В Олонце ночью 0, днем +3;

В Пудоже ночью -4, днем +2;

В Сегеже ночью -1, днем +2;

В Сортавале ночью +2, днем +6;

В Суоярви ночью 0, днем +2. (фото «Петрозаводск говорит»)