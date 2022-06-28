28 июня 2022, 17:23
Ночью местами в Карелии будет очень прохладно, днем жарко
Прогноз погоды на 29 июня дали карельские метеорологи
В среду, 29 июня, в Карелии будет немного облачно, без осадков. Ветер переменный, восточных направлений, скорость 3-8 м/с, сообщили в Гидрометцентре республики.
Днем температура воздуха +22…+27 градусов, у водоемов местами +17…+22 градуса. Ночью будет +6…+11 градусов, на севере и востоке местами до +2 градусов.
В Петрозаводске тоже небольшая облачность, без осадков. Ветер умеренный, восточных направлений.
Днем воздух прогреется до +20, +22 градусов. Ночью температура опустится до +9, +11 градусов. // Фото: pxhere.com