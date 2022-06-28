Ночью местами в Карелии будет очень прохладно, днем жарко

В среду, 29 июня, в Карелии будет немного облачно, без осадков. Ветер переменный, восточных направлений, скорость 3-8 м/с, сообщили в Гидрометцентре республики.

Днем температура воздуха +22…+27 градусов, у водоемов местами +17…+22 градуса. Ночью будет +6…+11 градусов, на севере и востоке местами до +2 градусов.

В Петрозаводске тоже небольшая облачность, без осадков. Ветер умеренный, восточных направлений.

Днем воздух прогреется до +20, +22 градусов. Ночью температура опустится до +9, +11 градусов. // Фото: pxhere.com