19 мая 2023, 22:28
Ночью еще может подморозить, а днем потеплеет до плюс 22 градусов
О погоде в Карелии и Петрозаводске в субботу рассказали специалисты
В субботу в Петрозаводске небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +1, +3, днем +16, +18, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3, днем +17, +22, у водоемов +11, +16.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +6, днем +20;
В Кондопоге, Медвежьегорске ночью +7, днем +18;
В Олонце ночью +5, днем +18;
В Пудоже ночью +2, днем +19;
В Сегеже ночью +8, днем +20;
В Сортавале ночью +6, днем +17;
В Суоярви ночью +8, днем +20.