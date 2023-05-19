Ночью еще может подморозить, а днем потеплеет до плюс 22 градусов

В субботу в Петрозаводске небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +1, +3, днем +16, +18, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3, днем +17, +22, у водоемов +11, +16.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +6, днем +20;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью +7, днем +18;

В Олонце ночью +5, днем +18;

В Пудоже ночью +2, днем +19;

В Сегеже ночью +8, днем +20;

В Сортавале ночью +6, днем +17;

В Суоярви ночью +8, днем +20.