Ночные заморозки ожидаются по Карелии
В воскресенье в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2, днем +6,+8, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь, ночью на севере с мокрым снегом. Ветер ночью юго-западный, днем южный, юго-восточный, на севере восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5, местами до +3, днем +4, +9, на юге местами до +12.
По прогнозу федерального гидрометцентра, в Калевале ночью -1, днем +4;
В Кондопоге ночью +8, днем +9;
В Медвежьегорске ночью +5, днем +7;
В Олонце ночью +6, днем +11;
В Пудоже ночью +5, днем +9;
В Сегеже ночью +2, днем +7;
В Сортавале ночью +7, днем +12;
В Суоярви ночью +6, днем +8. // фото «Петрозаводск говорит»