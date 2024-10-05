Ночные заморозки ожидаются по Карелии

В воскресенье в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2, днем +6,+8, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь, ночью на севере с мокрым снегом. Ветер ночью юго-западный, днем южный, юго-восточный, на севере восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5, местами до +3, днем +4, +9, на юге местами до +12.

По прогнозу федерального гидрометцентра, в Калевале ночью -1, днем +4;

В Кондопоге ночью +8, днем +9;

В Медвежьегорске ночью +5, днем +7;

В Олонце ночью +6, днем +11;

В Пудоже ночью +5, днем +9;

В Сегеже ночью +2, днем +7;

В Сортавале ночью +7, днем +12;

В Суоярви ночью +6, днем +8. // фото «Петрозаводск говорит»