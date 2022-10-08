Ночной поезд из Петрозаводска в Петербург отменят на несколько месяцев

Ночной поезд, следующий из Петрозаводска в Санкт-Петербург, отменят почти на две недели в этом году, а с нового года он исчезнет из расписания до весны. При этом поезд сменит свой номер. На это обратил внимание паблик «Петрозаводск транспортный».

Речь идет о поезд под номером 11-а/12-а, который в настоящее время отправляется из столицы Карелии по пятницам и воскресеньям в 22:40 и прибывает в Петербург в 06:24.

По информации паблика, уже с 12 декабря по 27 декабря 2022 года ночной поезд будет отменен. А с 28 декабря 2022 года по 8 января 2023 года поезд снова появится в расписании и будет курсировать ежедневно, но уже под номером 211-а из Петрозаводска и под номером 212-а из Петербурга.

После новогодних каникул, с 9 января и по 18 марта, поезд снова будет отменен. В расписании его можно будет увидеть с 19 марта, поезд будет отправляться из Петрозаводска в Северную столицу, как и раньше – по пятницам и воскресеньям. Авторы сообщества в соцсети связывают такие нововведения с переходом на новый годовой график. (фото «Петрозаводск говорит»)