Нетрезвую женщину за рулем кроссовера поймали сегодня ночью в Карелии

Сегодня ночью на севере Карелии инспекторы ГИБДД поймали нетрезвого водителя.

Автомобиль «Хендай» был остановлен 7 марта в два часа ночи на дороге «Кола-Гос.граница». За рулем кроссовера находилась 46-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В отношении женщины-водителя составили административный материал. Автомобиль забрал эвакуатор. Какое наказание назначить женщине, решит суд. В дорожной полиции напоминают, что проверки на дорогах Карелии продолжаются. (фото Госавтоинспекция РК)