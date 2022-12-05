Непривычный Петрозаводск показан на выставке «Очертание»

Название выставки «Очертания» соответствует стилистике и теме работ художницы. Главный герой ее работ — Петрозаводск. Он не такой, каким мы привыкли его видеть. Любимый город в работах Жанны Свиридниковой напоминает сон, легкий и призрачный. Художница добивается такого эффекта за счет необычного ракурса и техники.

— Мне важно было показать городскую архитектуру, — признается Жанна Свиридникова. — Городские пейзажи выполнены обычными цветными карандашами. Мне хотелось разрушить сложившийся стереотип о том, что карандаш – это детский пишущий материал.

Художница отнеслась к технике рисунка карандашом серьезно. Впечатляющего результата мастеру удалось добиться не сразу. Жанна рассказала, что рисованием она занимается всего десять лет, а помог ей усвоить секреты изобразительного искусства художник–график Аркадий Морозов.

Выставка картин Жанны Свиридниковой, члена Союза художников России, будут радовать посетителей до 30 декабря в часы работы Галереи промышленной истории Петрозаводска. // фото: Алина Гапеева