«Немарксистские концепции 19 столетия» раскроют в Петрозаводске

Жителей и гостей Петрозаводска приглашают на посетить авторский цикл Открытого университета ПетрГУ «Социализм: концепции и их реализация».

Вторая лекция на тему «Немарксистские концепции 19 столетия» состоится 5 марта в 19:00 в главном корпусе вуза в аудитории 361 на проспекте Ленина. вход на лекцию свободный.

Как сообщает пресс-служба ПетрГУ, в этот вечер речь пойдет о теориях Луи Блана, Огюста Бланки, Фердинанда Лассаля, теории анархизма, концепциях христианского социализма, кооперативного социализма, катедер-социализма, муниципального социализма, фабианского социализма.

Лекторы – доценты кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ Юрий Владимирович Суворов и Ирина Алексеевна Дорохова.

Фото: petrsu.ru