Недостаточный вес: возьмут ли в армию?

Юрист Петрозаводска Марат Самсонов уверен, что все спорные вопросы лучше доверить специалистам

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Каждый молодой человек, которому пришла повестка, должен явиться в военкомат с целью прохождения медицинского обследования. Большое значение перед началом призыва имеет подготовка к походу в военкомат.

Проблемы, с которыми сталкиваются призывники, в основном – следствие их юридической неподготовленности, слабого понимания медицинских деталей и нерешительности в отстаивании своих интересов. Если возникают сложности в решении специфических вопросов, лучше обратиться к специалистам.

Отсрочка от армии может подразумевать не только присутствие определенных болезней у призывников, но и наличие физиологических факторов, к примеру, недостаточная масса тела.

Юрист Марат Самсонов рассказал об одном из успешно завершенных процессов по вопросу защиты прав призывников.

- Во время призывной кампании ко мне обратился призывник, у которого вес не превышал 43 кг. Не очень частый, но показательный случай. Если у призывника вес 45 и менее килограммов, то к прохождению службы в армии он не годен. Я представил его интересы на призывной комиссии Петрозаводска, написав заявление о присвоении категории годности В, в котором указал, что призывник длительное время страдает таким заболеванием, как недостаточное физическое развитие, так как его вес на протяжении 3 лет не превышает 43 кг. Это заболевание подпадает под статью № 86 Расписания болезней «Положения о военно-врачебной экспертизе». При весе менее 45 кг призывник освидетельствуется по пункту "а". ст. 86, ему присваивается категория годности "В" - ограниченно годен к военной службе.



Призывника направили на дополнительное обследование, недостаток развития был подтвержден, но вместо категории годности В ему дали Г. Я сразу отметил, что статья 86 «Положения о военно-врачебной экспертизе» не предусматривает категории Г на срок полгода, как дали призывнику, взял в военном комиссариате Петрозаводска выписку из протокола заседания и подал жалобу в вышестоящую инстанцию.

Призывная комиссия Карелии это решение отменила и присвоила призывнику категорию годности В - ограниченно годен. Благодаря помощи юриста призывник в армию не пошел, отстояв свои законные права.

Если у призывника есть право на отсрочку, значит надо не ждать, пока это случится само по себе, а заявить об этом как путем подачи соответствующей бумаги, так и путем устного обращения в адрес призывной комиссии на заседании призывной комиссии. Если не устроит решение призывной комиссии – призывник в праве его обжаловать.



При обращении к юристу по вопросам призыва в армию можно рассчитывать на грамотную юридическую помощь. Специалисты компании составят заявление и ходатайство в военкомат, поддержат на призывной комиссии, обжалуют решения о призыве в суд.

Самсонов Марат, помощь призывникам Петрозаводска и Карелии,

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