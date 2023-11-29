Небольшой мороз и снегопады ожидаются сегодня в Карелии

Сегодня, 29 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха -5, -7°С в течение суток. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег, на севере снег, местами сильный, метель. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток -3, -8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-8, переменная облачность, снег.

В Сегеже -5-9, переменная облачность, снег.

В Сортавале -3-7, переменная облачность, снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»