20 августа 2022, 17:31
Небольшой дождь пройдет в Карелии в воскресенье
Прогноз погоды на 21 августа дали синоптики
Переменная облачность и теплая погода ожидается 21 августа в Карелии. Ночью сухо, а днем местами пройдет небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре РК.
Днем слишком жарко не будет, воздух прогреется лишь до днем +19, +24 градусов, хотя в некоторых районах будет до +27 градусов.
Ночью температура +11, +16 градусов, а на востоке республики местами +7, +10 градусов. Ветер умеренный, южный и юго-восточный.
В Петрозаводске тоже без осадков ночью и небольшой дождь днем. Температура воздуха днем +20, +22 градуса, ночью +14, +16 градусов. // Фото: pxhere.com