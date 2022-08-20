Небольшой дождь пройдет в Карелии в воскресенье

Переменная облачность и теплая погода ожидается 21 августа в Карелии. Ночью сухо, а днем местами пройдет небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре РК.

Днем слишком жарко не будет, воздух прогреется лишь до днем +19, +24 градусов, хотя в некоторых районах будет до +27 градусов.

Ночью температура +11, +16 градусов, а на востоке республики местами +7, +10 градусов. Ветер умеренный, южный и юго-восточный.

В Петрозаводске тоже без осадков ночью и небольшой дождь днем. Температура воздуха днем +20, +22 градуса, ночью +14, +16 градусов. // Фото: pxhere.com