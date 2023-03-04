Названы полезные для здоровья глаз продукты

Для сохранения зрения врач Анастасия Ефимова рекомендует включать в район овощи, рыбу и орехи. Риск катаракты и возрастных изменений зрения, по словам специалиста, могут снижать антиоксидантные витамины и минералы А, С, Е, цинк, Омега-3.

В беседе с агентством «Прайм» Ефимова пояснила, что витамином А богаты морковь, абрикосы, дыня, манго, болгарский перец, шпинат, сладкий картофель. Лютеин, зеаксантин содержат брокколи и другие виды капусты, кукуруза, яйца, нектарины, апельсины, шпинат, кабачки.

Цинк содержится в красном мясе, птице, устрицах, фасоли, нуте и орехах. Омега-3 есть в льняном семени, льняном масле, рыбе из холодных морей и грецких орехах. Витамин С содержится в брокколи, фруктах, болгарском перце, помидорах и клубнике, витамин Е - орехах, крупах из цельного зерна, листовых зеленых овощах.

Точных рекомендаций, сколько этих питательных веществ необходимо потреблять, чтобы помочь предотвратить проблемы с глазами, нет. Доктор советует съедать не менее пяти порций овощей и фруктов каждый день, а также добавить в рацион различные масла, семечки и рыбу. // фото unsplash.com