Названы наиболее подорожавшие продукты в России

На неделе с 29 сентября по 5 октября в целом потребительские цены в России выросли на 0,1%. Такую информацию приводит Росстат.

При этом, статистическое ведомство отметило продукты питания, которые выросли в цене сильнее всего. Так, сахарный песок подорожал на 4,6%. Подсолнечное масло стало дороже на 1,6%. Яйца подорожали на 1,2%, гречка - на 0,4%, мороженая рыба - на 0,6%. Цены на говядину, полукопченую колбасу, мясные консервы для детского питания, маргарин и жирный творог поднялись на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию, напротив, снизились. Так, яблоки стали дешевле на 3,1%, морковь - на 2,5%, белокочанная капуста - на 2,0%. А вот помидоры подорожали на 1,9%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.