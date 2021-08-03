Названа дата выхода сериала по вселенной «Властелин колец»

Дату премьеры сериала по мотивам произведений Джона Толкина о Средиземье раскрыл сервис Amazon Prime Video в «Твиттере».

«2 сентября 2022 года начнется новое путешествие начнется»,

- говорится в соцсети, твит сопровождает кадр человеческой фигуры на фоне гор, солнца и каменного города.

Ожидается, что сериал по вселенной английского писателя станет одним из самых дорогих в истории. Производство только первого сезона проекта с названием «Властелин колец» будет стоить около 650 млн новозеландских долларов (примерно 465 млн долларов США), что гораздо выше даже, чем у «Игры престолов» (около 100 млн долларов за сезон).

В первом сезоне будет восемь эпизодов, серии будут выходить раз в неделю. Новый фэнтезийный проект будет транслироваться на Prime Video более чем в 240 странах мира.



Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно, что действие сериала будет происходить до событий описанных в «Хоббите» и «Властелине колец». (фото mediasat.info)