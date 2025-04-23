Назван недорогой продлевающий жизнь продукт

Реабилитолог Сергей Агапкин назвал недорогой простой продукт, который способен продлить жизнь. Слова ведущего программы «О самом главном» приводит «Лента.ру».

Как отметил Агапкин, регулярное употребление яблок способно укрепить здоровье человека и обеспечить ему долголетие. Специалист объяснил, что этот продукт снижает уровень холестерина в крови. Помимо этого, яблоки помогают похудеть.

«Употребление яблок (...) действительно продлевает жизнь», - подытожил медик. © «Петрозаводск говорит»