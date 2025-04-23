23 апреля 2025, 16:47
Россия

Назван недорогой продлевающий жизнь продукт

Врач Агапкин рассказал россиянам о пользе яблок
Фото: freepik.com

Реабилитолог Сергей Агапкин назвал недорогой простой продукт, который способен продлить жизнь. Слова ведущего программы «О самом главном» приводит «Лента.ру».

Как отметил Агапкин, регулярное употребление яблок способно укрепить здоровье человека и обеспечить ему долголетие. Специалист объяснил, что этот продукт снижает уровень холестерина в крови. Помимо этого, яблоки помогают похудеть.

«Употребление яблок (...) действительно продлевает жизнь», - подытожил медик. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
яблоки
долголетие
здоровье
реабилитолог
сергей агапкин